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Медики заразилися COVID після щеплення російською вакциною

Вівторок, 10 листопада 2020, 22:59
Медики заразилися COVID після щеплення російською вакциною

У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".

Джерело: ТАСС з посиланням на управління преси та масових комунікацій Алтайського краю

Дослівно: "В Алтайському краї три медики з 42, які першими поставили щеплення від коронавірусної інфекції (вакциною "Супутник V"), заразилися коронавірусом".

Деталі: Росіяни вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися. Це називають винятковою причиною зараження.

У відомстві зазначили, що вакцина двокомпонентна – пацієнт отримає другу вакцину через три тижні після першої.

Передісторія:

  • 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19і його дочка вже зробила нею щеплення.
  • Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.
  • Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов'язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусРосіямедицина
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