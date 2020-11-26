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Влада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – "Схеми"

Четвер, 26 листопада 2020, 21:45
Влада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – Схеми
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть виключно публічними. Тим часом високопосадовці продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами.

Джерело: у розслідування "Схем" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) "Гра у хованки-2"

Деталі: 10 листопада знімальна група зафіксувала, як до бокових воріт Міністерства внутрішніх справ під’їхав Mercedes. Пізніше журналісти зафіксували, як цим кортежем, а також охороною з автоматами, користується бізнесмен родом з Харкова Павло Фукс.

А менше ніж за годину до відвідин МВС Фукс опублікував фото мера Харкова Геннадія Кернеса, який вже понад два місяці перебуває на лікуванні у Німеччині.

11 листопада, наступного дня після відвідин Фуксом МВС, "Схеми" побачили авто його супроводу вже біля офісу олігарха Ігоря Коломойського.

Наступного дня, 12 листопада, такий же Mercedes, яким користується Фукс, знову заїхав на територію МВС – з новими "номерними знаками прикриття".

13 листопада "Схеми" помітили автівку охорони неформальної групи "Приват", яка супроводжувала BMW на виїзді з МВС, а згодом кортеж заїхав до підземного паркінгу столичного офісу Коломойського.

У коментарі "Схемам" олігарх підтвердив, що мав зустріч з очільником МВС Арсеном Аваковим: "У Арсена Борисовича був, каву випив, давно не бачилися. Жодних справ".

Бізнесмен та представник неформальної групи "Приват" Михайло Кіперман 21 жовтня зустрічався із головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим у п'ятизірковому готелі Hyatt, зазначають розслідувачі.

 

17 листопада "Схеми" помітили, як з арки, що веде до бокових воріт Офісу президента, виїхав Mercedes GL – авто українського бізнесмена Бориса Кауфмана.

За 15 хвилин після цього згадане авто вже було біля будинку, де розташований його офіс. Ввечері того ж дня, знімальна група помітила біля виходу тієї ж будівлі запаркований відомчий урядовий Mercedes.

Близько 21-ї охоронець відчинив двері, і з будинку вийшов чоловік, в якому журналісти впізнали віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Згодом офіс залишив сам Кауфман.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКоломойськийАваковолігархи
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