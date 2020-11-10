"Передаю вітання харків'янам": Фукс опублікував фото Кернеса

Відомий український олігарх Павло Фукс показав ймовірно нову фотографію міського голови Харкова Геннадія Кернеса з сином Родіоном Гайсинським із німецької клініки Шаріте.

Джерело: Фукс у Telegram

Пряма мова Фукса: "Геннадій Адольфович передає вітання з Шаріте".

Деталі: На фото є напис, який нібито цитує Кернеса: "Переказую вітання усім харків'янам. І окреме вітання усім, хто мене втратив".

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