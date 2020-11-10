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"Передаю вітання харків'янам": Фукс опублікував фото Кернеса

Вівторок, 10 листопада 2020, 19:17
Передаю вітання харків'янам: Фукс опублікував фото Кернеса

Відомий український олігарх Павло Фукс показав ймовірно нову фотографію міського голови Харкова Геннадія Кернеса з сином Родіоном Гайсинським із німецької клініки Шаріте.

Джерело: Фукс у Telegram

Пряма мова Фукса: "Геннадій Адольфович передає вітання з Шаріте".

Деталі: На фото є напис, який нібито цитує Кернеса: "Переказую вітання усім харків'янам. І окреме вітання усім, хто мене втратив".

 

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Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
  • У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.
  • Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови, але одразу закрили.

Українська правда

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Теми: КернесХарків
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