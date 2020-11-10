"Передаю вітання харків'янам": Фукс опублікував фото Кернеса
Вівторок, 10 листопада 2020, 20:17
Відомий український олігарх Павло Фукс показав ймовірно нову фотографію міського голови Харкова Геннадія Кернеса з сином Родіоном Гайсинським із німецької клініки Шаріте.
Джерело: Фукс у Telegram
Пряма мова Фукса: "Геннадій Адольфович передає вітання з Шаріте".
Деталі: На фото є напис, який нібито цитує Кернеса: "Переказую вітання усім харків'янам. І окреме вітання усім, хто мене втратив".
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Передісторія:
- Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
- Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
- 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
- У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.
- Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови, але одразу закрили.
Українська правда