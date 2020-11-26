Власти тайно встречаются с бизнесменами несмотря на обещания Зеленского – "Схемы"

Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем чиновники продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами.

Источник: в расследование "Схем" (проект Радио Свобода и UA: Первый) "Игра в прятки-2"

Детали: 10 ноября съемочная группа зафиксировала, как к боковым воротам Министерства внутренних дел подъехал Mercedes. Позже журналисты зафиксировали, как этим кортежем, а также охраной с автоматами, пользуется бизнесмен родом из Харькова Павел Фукс.

А меньше чем за час до посещения МВД Фукс опубликовал фото мэра Харькова Геннадия Кернеса, который уже более двух месяцев находится на лечении в Германии.

11 ноября, на следующий день после посещения Фуксом МВД, "Схемы" увидели автомобиль его сопровождения уже возле офиса олигарха Игоря Коломойского.

На следующий день, 12 ноября, такой же Mercedes, которым пользуется Фукс, снова заехал на территорию МВД - с новыми "номерными знаками прикрытия".

13 ноября "Схемы" заметили автомобиль охраны неформальной группы "Приват", которая сопровождала BMW на выезде из МВД, а затем кортеж заехал в подземный паркинг столичного офиса Коломойского.

В комментарии "Схемы" олигарх подтвердил, что встречался с главой МВД Арсеном Аваковым: "У Арсена Борисовича был, кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел".

Бизнесмен и представитель неформальной группы "Приват" Михаил Киперман 21 октября встречался с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым в пятизвездочном отеле Hyatt, отмечают расследователи.

17 ноября "Схемы" заметили, как из арки, ведущей к боковым воротам Офиса президента, выехал Mercedes GL - авто украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.

За 15 минут после этого упомянутое авто уже у дома, где расположен его офис. Вечером того же дня съемочная группа заметила у выхода того же здания запаркованный ведомственный правительственный Mercedes.

Около 21 часа охранник открыл дверь, и из дома вышел человек, в котором журналисты узнали вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Впоследствии офис оставил сам Кауфман.