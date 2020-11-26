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У Мінфіні порахували, що в бюджеті бракує $3 млрд до кінця року

Четвер, 26 листопада 2020, 23:27

Через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у кошторисі бракує 3 мільярди доларів.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ВВС News Україна

Деталі: Водночас він наголосив, що уряд має "план на випадок подій А, Б і В - як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті, по максимуму".

Марченко також уточнив, що називає суму в доларах, бо йдеться про "ті зовнішні запозичення, які наразі не надійшли на наші рахунки".

Пряма мова Марченка: "Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть (локшину), не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складнощі… І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація непроста, абсолютно непроста.

Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як $3 млрд, які були закладені у нас в бюджеті".

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Теми: Мінфінбюджет


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