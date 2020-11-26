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В Минфине посчитали, что в бюджете не хватает $3 млрд до конца года

Четверг, 26 ноября 2020, 22:27
В Минфине посчитали, что в бюджете не хватает $3 млрд до конца года

Из-за того, что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, до конца года в смете не хватает 3 миллиарда долларов.

Источник: министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина

Детали: В то же время он подчеркнул, что у правительства есть "план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму".

Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о "тех внешних заимствованиях, которые пока не поступили на наши счета".

Прямая речь Марченко: "Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности... И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая.

Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более $ 3 млрд, которые были заложены у нас в бюджете ".

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Темы: Минфинбюджет
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