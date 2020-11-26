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4 РПГ и десятки гранат: в здании столичной Нацакадемии нашли оружие и взрывчатку

Четверг, 26 ноября 2020, 22:56
4 РПГ и десятки гранат: в здании столичной Нацакадемии нашли оружие и взрывчатку

Служба безопасности обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали Во время обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники обнаружили в подвале арсенал оружия.

 Правоохранители идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Сотрудники СБУ проводили обыски в 3-х областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении взятки.

 
 
 

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Украинская правда

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Темы: СБУКиеворужие
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