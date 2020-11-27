Трамп погодився залишити Білий дім
П'ятниця, 27 листопада 2020, 00:52
Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена.
Джерело: Reuters
Деталі: Водночас він вкотре заявив про масові фальсифікації на виборах.
За словами Трампа, якщо більшість голосів виборники віддадуть за Байдена, він піде з посади. Хоча йому все ж таки буде важко відступити у цій ситуації. Також чинний президент відмовився відповісти на запитання, чи буде він присутній на інавгурації нового очільника держави.
Що передувало: Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись домогтись перерахунку голосів через суди.
Нагадаємо:
- Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
Українська правда