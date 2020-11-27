Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена.

Джерело: Reuters

Деталі: Водночас він вкотре заявив про масові фальсифікації на виборах.

За словами Трампа, якщо більшість голосів виборники віддадуть за Байдена, він піде з посади. Хоча йому все ж таки буде важко відступити у цій ситуації. Також чинний президент відмовився відповісти на запитання, чи буде він присутній на інавгурації нового очільника держави.

Що передувало: Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись добитись перерахунку голосів через суди.

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