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Трамп погодився залишити Білий дім

П'ятниця, 27 листопада 2020, 01:52

Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Водночас він вкотре заявив про масові фальсифікації на виборах. 

За словами Трампа, якщо більшість голосів виборники віддадуть за Байдена, він піде з посади. Хоча йому все ж таки буде важко відступити у цій ситуації. Також чинний президент відмовився відповісти на запитання, чи буде він присутній на інавгурації нового очільника держави. 

Що передувало: Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись добитись перерахунку голосів через суди.

Нагадаємо: 

  • Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Українська правда
Теми: ТрампБайденвибори


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