Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.

Источник: Reuters

Детали: В то же время он в очередной раз заявил о массовых фальсификациях на выборах.

По словам Трампа, если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности. Хотя ему все же будет трудно отступить в этой ситуации. Также действующий президент отказался ответить на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации нового главы государства.

Заседание коллегии запланировано на 14 декабря.

Что предшествовало: В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним: