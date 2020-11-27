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Трамп согласился покинуть Белый дом 

Пятница, 27 ноября 2020, 01:52

Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.

Источник: Reuters

Детали: В то же время он в очередной раз заявил о массовых фальсификациях на выборах.

По словам Трампа, если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности. Хотя ему все же будет трудно отступить в этой ситуации. Также действующий президент отказался ответить на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации нового главы государства.

Заседание коллегии запланировано на 14 декабря.

Что предшествовало: В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним:

  • Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Украинская правда
Темы: ТрампБайденвиборы


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