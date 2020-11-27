Президент Бразилии, которая страдает от COVID-19, отказывается от вакцины
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что отказывается от вакцины от коронавируса, хотя на данный момент в стране количество случаев заболевания превысило 6 миллионов.
Источник: Reuters
Детали: Это уже не первое заявление одиозного лидера из серии скептических к программам вакцинации.
"Я говорю вам, что не планирую ее принимать. Это мое право", – сказал Болсонару.
Он также добавил, что вряд ли парламент Бразилии будет обязывать граждан вакцинироваться, хотя от осложнений COVID-19 уже умерли более 171 тысячи бразильцев.
На этом противоречивые заявления президента не закончились. Он также усомнился в эффективности использования масок, намекая на отсутствие значительных доказательств их роли в сдерживании коронавируса.
Еще в октябре в своем Twitter он написал, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке.
Напомним:
- В июне президента Бразилии Жаира Болсонару в судебном порядке обязали носить защитную маску в общественных местах.
- Вскоре после этого Болсонару сообщил, что заболел коронавирусом.
- Сейчас Бразилия находится в списке стран, где коронавирусом инфицируются больше всего людей. По состоянию на 26 ноября в стране зафиксировали более 6,2 млн заражений. Более 171 тысячи человек умерли.