Президент Бразилии, которая страдает от COVID-19, отказывается от вакцины

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что отказывается от вакцины от коронавируса, хотя на данный момент в стране количество случаев заболевания превысило 6 миллионов.

Источник: Reuters

Детали: Это уже не первое заявление одиозного лидера из серии скептических к программам вакцинации.

"Я говорю вам, что не планирую ее принимать. Это мое право", – сказал Болсонару.

Он также добавил, что вряд ли парламент Бразилии будет обязывать граждан вакцинироваться, хотя от осложнений COVID-19 уже умерли более 171 тысячи бразильцев.

На этом противоречивые заявления президента не закончились. Он также усомнился в эффективности использования масок, намекая на отсутствие значительных доказательств их роли в сдерживании коронавируса.

Еще в октябре в своем Twitter он написал, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке.

Напомним: