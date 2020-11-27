Вакцину від коронавірусу почнуть постачати з наступного тижня – Трамп
П'ятниця, 27 листопада 2020, 06:11
Президент США Дональд Трамп стверджує, що постачання вакцини від коронавірусу почнеться з наступного тижня.
Джерело: Трамп у відеозверненні до військових, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Ми долаємо криву (поширення коронавірусу – УП). Вакцина почне розповсюджуватися буквально з наступного тижня й тижня після".
Деталі: За його словами, першими доступ до вакцини отримають лікарі та медпрацівники, які безпосередньо борються із пандемією. Окрім них, вакцину пропонуватимуть літнім людям, які перебувають у групі найвищого ризику захворіти.
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Нагадаємо:
- Вакцина проти COVID-19 не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату.
- Вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca, могла отримати високі результати ефективності через неналежне проведення випробувань.
Українська правда