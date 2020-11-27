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Вакцину від коронавірусу почнуть постачати з наступного тижня – Трамп

П'ятниця, 27 листопада 2020, 06:11

Президент США Дональд Трамп стверджує, що постачання вакцини від коронавірусу почнеться з наступного тижня. 

Джерело: Трамп у відеозверненні до військових, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Ми долаємо криву (поширення коронавірусу – УП). Вакцина почне розповсюджуватися буквально з наступного тижня й тижня після".

Деталі: За його словами, першими доступ до вакцини отримають лікарі та медпрацівники, які безпосередньо борються із пандемією. Окрім них, вакцину пропонуватимуть літнім людям, які перебувають у групі найвищого ризику захворіти. 

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Нагадаємо: 

  • Вакцина проти COVID-19 не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. 
  • Вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca, могла отримати високі результати ефективності через неналежне проведення випробувань. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусТрамп


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