Вакцину от коронавируса начнут поставлять со следующей недели – Трамп
Пятница, 27 ноября 2020, 05:11
Президент США Дональд Трамп утверждает, что поставки вакцины от коронавируса начнется со следующей недели.
Источник: Трамп в видеообращении к военным, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Мы преодолеваем кривую (распространения коронавируса – УП). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели и недели после".
Детали: По его словам, первыми доступ к вакцине получат врачи и медработники, которые непосредственно борются с пандемией. Кроме них, вакцину будут предлагать пожилым людям, которые находятся в группе высокого риска.
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Напомним:
- Вакцина против COVID-19 не за горами, поскольку первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата.
- Вакцина, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca, могла получить высокие результаты эффективности из-за ненадлежащего проведения испытаний.
Украинская правда