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У Словаччині засумнівались у ефективності масового тестування на коронавірус

П'ятниця, 27 листопада 2020, 05:52
У Словаччині засумнівались у ефективності масового тестування на коронавірус

Друге масове тестування громадян на коронавірус у Словаччині, заплановане на перші вихідні грудня, відтерміновано на невизначений час. 

Джерело: DW

Деталі: Про відповідне рішення повідомив прем’єр-міністр країни Ігор Матович.

Зазначається, що в уряді немає єдиної думки щодо цього питання. Водночас асоціація міст і громад взагалі виступила з вимогою відмовитись від практики масового тестування, закликаючи зосередитись на тестуванні вразливих груп населення.  

Останні дані служби охорони здоров’я свідчать, що кількість інфікувань зростає, незважаючи на проведене кілька тижнів тому масове тестування. 

Нагадаємо: 

Теми: Словаччинакоронавірус
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