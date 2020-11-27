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В Словакии усомнились в эффективности массового тестирования на коронавирус

Пятница, 27 ноября 2020, 06:52

Второе массовое тестирование граждан на коронавирус в Словакии, что было запланировано на первые выходные декабря, отложено на неопределенное время.

Источник: DW

Детали: О соответствующем решении сообщил премьер-министр страны Игорь Матович.

Отмечается, что в правительстве нет единого мнения по этому вопросу. В то же время ассоциация городов и общин вообще потребовала отказаться от практики массового тестирования, призывая сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Последние данные службы здравоохранения свидетельствуют, что количество заражений растет, несмотря на проведенное несколько недель назад массовое тестирование.

Напомним:

  • Словакия целом протестовала на коронавирус около 5 миллионов граждан, то есть почти все население. В целом, около 1% участников тестирования получили положительный результат.

Темы: Словакиякоронавирус


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