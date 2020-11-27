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Ворог стріляв по позиціях біля Мар’їнки, Старогнатівки та Авдіївки – ООС

П'ятниця, 27 листопада 2020, 07:38

26 листопада збройні формування РФ та її найманці два рази порушили режим припинення вогню, а з початку поточної доби – один раз. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет".

Деталі: У штабі зазначають, що ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників. Саме тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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