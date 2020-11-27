Враг стрелял по позициям у Марьинки, СтарогнатовкИ и Авдеевки – ООС

26 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня, а с начала текущих суток – один раз.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашен режим прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет".

Детали: В штабе отмечают, что враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников. Именно поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.