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Мінцифри: Україна піднялася в рейтингу індексу електронної участі ООН

П'ятниця, 27 листопада 2020, 08:01
Мінцифри: Україна піднялася в рейтингу індексу електронної участі ООН
thedigital.gov.ua

Україна піднялася на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН, який формується в рамках дослідження UN E-government Survey. 

Джерело: заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська на Ukraine Reform Conference, Міністерство цифрової трансформації

Пряма мова: "Сьогодні Україна посідає 46 місце зі 193 країн світу – учасниць рейтингу. Вже у 2022 році ми прагнемо увійти до ТОП-20 країн рейтингу. Лідерами цього рейтингу є Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія".

Деталі: Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що воно робить для просування технологій у державну політику.

Зокрема, МІнцифри:

  • Готує до запуску онлайн-платформу "ВзаємоДія" за підтримки Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа. Завдяки цьому громадяни отримають доступ до таких сервісів, як: е-звернення та запити на публічну інформацію, е-консультації з громадськістю, е-петиції до Кабміну, е-конкурси проєктів та програм інститутів громадянського суспільства, е-вибори членів громадських рад при органах виконавчої влади, а також конкурси проєктів Всеукраїнського громадського бюджету. Перші сервіси очікуються до кінця 2020 року.
  • Підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження інтернет-голосування на виборах та референдумі. Зокрема, йдеться про і-voting на президентських виборах 2024 року, а також електронний збір підписів та е-голосування на референдумі. Фахівці досліджують найкращі практики i-voting та розробляють нормативну базу для розвитку "прямої демократії" в Україні.
  • Формує Концепцію цифрової трансформації громад. Це допоможе визначити проблематику розвитку е-демократії на місцевому рівні та запропонувати план заходів стосовно її вирішення.
  • Підтримує та надає свої пропозиції до законопроєкту "Про публічні консультації", розробленого Мін’юстом. Це дозволить представникам органів влади проводити е-консультації централізовано та продемонструє реальний зв'язок між ухваленими рішенням та результатами публічних консультацій.
  • Ініціювало статистичні спостереження й дослідження з боку Державної служби статистики та Центру розвитку інновацій, аби глибше зрозуміти проблематику громад та органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері е-демократії, запропонувати план дій.

"Українська правда" у Threads

Теми: діджиталізаціяреферендумвибори
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