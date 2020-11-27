Мінцифри: Україна піднялася в рейтингу індексу електронної участі ООН

Україна піднялася на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН, який формується в рамках дослідження UN E-government Survey.

Джерело: заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська на Ukraine Reform Conference, Міністерство цифрової трансформації

Пряма мова: "Сьогодні Україна посідає 46 місце зі 193 країн світу – учасниць рейтингу. Вже у 2022 році ми прагнемо увійти до ТОП-20 країн рейтингу. Лідерами цього рейтингу є Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія".

Деталі: Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що воно робить для просування технологій у державну політику.

Зокрема, МІнцифри: