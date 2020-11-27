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Минцифры: Украина поднялась в рейтинге индекса электронного участия ООН

Пятница, 27 ноября 2020, 09:01
thedigital.gov.ua

Украина поднялась на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН, который формируется в рамках исследования UN E-government Survey.

Источник: заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская на Ukraine Reform Conference, Министерство цифровой трансформации

Прямая речь: "Сегодня Украина занимает 46 место из 193 стран мира – участниц рейтинга. Уже в 2022 году мы стремимся войти в ТОП-20 стран рейтинга. Лидерами этого рейтинга является Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия".

Детали: Министерство цифровой трансформации сообщает, что оно делает для продвижения технологий в государственную политику.

В частности, Минцифры:

  • Готовит к запуску онлайн-платформу "ВзаємоДія" при поддержке Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа. Благодаря этому граждане получат доступ к таким сервисам, как е-обращения и запросы на публичную информацию, е-консультации с общественностью, е-петиции в Кабмин, е-конкурсы проектов и программ институтов гражданского общества, е-выборы членов общественных советов при органах исполнительной власти, а также конкурсы проектов Всеукраинского общественного бюджета. Первые сервисы ожидаются к концу 2020 года.
  • Поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о введении интернет-голосования на выборах и референдуме. В частности, речь идет о i-voting на президентских выборах 2024 года, а также электронном сборе подписей и е-голосовании на референдуме. Специалисты исследуют лучшие практики i-voting и разрабатывают нормативную базу для развития "прямой демократии" в Украине.
  • Формирует концепцию цифровой трансформации общин. Это поможет определить проблематику развития е-демократии на местном уровне и предложить план мероприятий по ее решению.
  • Поддерживает и подает свои предложения к законопроекту "О публичных консультациях", разработанному Минюстом. Это позволит представителям органов власти проводить е-консультации централизованно и продемонстрирует реальную связь между принятыми решением и результатами публичных консультаций.
  • Инициировало статистические наблюдения и исследования со стороны Государственной службы статистики и Центра развития инноваций, чтобы глубже понять проблематику общин и органов государственной власти и местного самоуправления в сфере электронной демократии, предложить план действий.

Темы: диджитализацияреферендумвиборы


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