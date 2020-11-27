Минцифры: Украина поднялась в рейтинге индекса электронного участия ООН

Украина поднялась на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН, который формируется в рамках исследования UN E-government Survey.

Источник: заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская на Ukraine Reform Conference, Министерство цифровой трансформации

Прямая речь: "Сегодня Украина занимает 46 место из 193 стран мира – участниц рейтинга. Уже в 2022 году мы стремимся войти в ТОП-20 стран рейтинга. Лидерами этого рейтинга является Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия".

Детали: Министерство цифровой трансформации сообщает, что оно делает для продвижения технологий в государственную политику.

В частности, Минцифры: