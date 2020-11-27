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Франція не визнаватиме Нагірний Карабах – МЗС

П'ятниця, 27 листопада 2020, 08:09
Франція не визнаватиме Нагірний Карабах – МЗС
Фото з Twitter ЄП

Уряд Франція не визнаватиме самопроголошену республіку Нагірний Карабах, незважаючи на резолюцію Сенату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві в Міністерства закордонних справ Франції.

У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батіста Лемуана перед голосуванням за резолюцію у верхній палаті парламенту щодо позиції уряду: "Франція не визнає самопроголошену республіку Нагірний Карабах".

"Наш обов'язок як співголови Мінської групи ОБСЄ полягає в тому, щоб працювати над врегулюванням Нагірно-Карабахського конфлікту шляхом переговорів, зокрема, з питання про майбутній статус Нагірного Карабаху, і результат цих переговорів не може бути визначений заздалегідь і в односторонньому порядку", - заявили в МЗС.

"Нашим пріоритетом сьогодні має бути забезпечення безпечного повернення осіб, переміщених в результаті конфлікту, що вибухнув в останні тижні. У своєму зверненні до Сенату держсекретар зазначив, що жодна держава ще не визнала Нагірний Карабах", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Франції проголосувала 25 листопада за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху. Резолюція не має законодавчої сили і мати рекомендаційний характер.

В Азербайджані гостро відреагували на цей документи і заявили, що це "не більше ніж клаптик паперу".

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяНагірний Карабах
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