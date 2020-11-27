Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция не будет признавать Нагорный Карабах – МИД

Пятница, 27 ноября 2020, 08:09
Франция не будет признавать Нагорный Карабах – МИД
Фото с Twitter ЕП

Правительство Франция не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах, несмотря на резолюцию Сената.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении в Министерства иностранных дел Франции.

В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана перед голосованием за резолюцию в верхней палате парламента относительно позиции правительства: "Франция не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах".

"Наша обязанность как сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоит в том, чтобы работать над урегулированием Нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке", - заявили в МИД.

"Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, разразившегося в последние недели. В своем обращении к Сенату госсекретарь далее отметил, что ни одно государство еще не признало Нагорный Карабах", - добавили в министерстве.

Напомним, верхняя палата парламента Франции проголосовала 25 ноября за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Резолюция не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер.

В Азербайджане резолюцию назвали "не более чем клочком бумаги".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияНагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Франция
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: