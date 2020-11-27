АМКУ оштрафував матір нардепа: купила вертолітний майданчик Януковича без дозволу

12 листопада Антимонопольний комітет оштрафував матір народного депутата Максима Єфімова за придбання так званого вертолітного майданчика Януковича у Києві без дозволу АМКУ.

Джерело: "Наші гроші"

Деталі: Громадянку США Любов Єфімову оштрафували на 170 тисяч гривень за придбання 100% частки в статутному капіталі компанії "Fineroad business llp" (м. Кінгтон, Англія).

Договір купівлі-продажу уклали в лютому 2019 року. Єфімов, який на той час був у "Блоці Петра Порошенка" не приховував від журналістів, що транзакція відбулась та бенефіціаром виступила його мати.

Але АМКУ почав розслідування лише через 1,5 роки – 16 вересня 2020 року, після того, як сама Любов Єфимова звернулась до відомства за дозволом із досить тривалим запізненням.

"Наші гроші" відзначають, що компанія "Fineroad business llp" пов’язана відносинами контролю із ТОВ "Амадеус Ко", яке в свою чергу є власником будівлі КВЦ "Парковий", де розміщений так званий вертолітний майданчик президента-втікача Януковича.

В якості пом’якшуючої обставини АМКУ врахував, що Єфімова ще до початку розслідування сама звернулась до відомства за дозволом.

Дохід пов’язаних з Єфімовою компаній за 2019 рік склав 2,1 млрд.грн.

Мати нардепа пов’язана відносинами контролю з компаніями, що вирощують зернові, олійні, баштанні та бобові культури, овочі; розводять та продають велику рогату худобу та коней; продають молоко для промислової переробки в Донецькій та Чернігівській областях; обслуговують вітроенергетичні установки, виробляють металообробні машини, виробляють електроенергію, володіють спортивними клубами тощо.

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