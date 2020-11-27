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АМКУ оштрафовал мать нардепа: купила вертолетную площадку Януковича без разрешения

Пятница, 27 ноября 2020, 10:16
Фото abcnews.com.ua

12 ноября Антимонопольный комитет оштрафовал мать народного депутата Максима Ефимова за приобретение так называемой вертолетной площадки Януковича в Киеве без разрешения АМКУ.

Источник: "Наші гроші"

Детали: Гражданку США Любовь Ефимову оштрафовали на 170 тысяч гривен за приобретение 100% доли в уставном капитале компании "Fineroad business llp" (г. Кингтон, Англия).

Договор купли-продажи был заключен в феврале 2019 года. Ефимов, который в то время был в "Блоке Петра Порошенко" не скрывал от журналистов, что транзакция прошла и бенефициаром выступила его мать.

Но АМКУ начал расследование лишь через 1,5 года – 16 сентября 2020 года, после того, как сама Любовь Ефимова обратилась в ведомство за разрешением с достаточно длительным опозданием.

"Наші гроші" отмечают, что компания "Fineroad business llp" связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко", которое в свою очередь является владельцем здания КВЦ "Парковый", где размещена так называемая вертолетная площадка беглого президента Януковича.

В качестве смягчающего обстоятельства АМКУ учел, что Ефимова еще до начала расследования сама обратилась в ведомство по разрешение.

Доход связанных с Ефимовой компаний за 2019 год составил 2,1 млрд. грн.

Мать нардепа связана отношениями контроля с компаниями, которые выращивают зерновые, масличные, бахчевые и бобовые культуры, овощи; разводят и продают крупный рогатый скот и лошадей; продают молоко для промышленной переработки в Донецкой и Черниговской областях; обслуживают ветроэнергетические установки, производят металлообрабатывающие машины, производят электроэнергию, обладают спортивными клубами и тому подобное.

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Темы: Антимонопольный комитетштрафыВерховная Рада


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