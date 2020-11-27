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Після складу зброї у Києві викрили ще й майстерню з виготовлення боєприпасів

П'ятниця, 27 листопада 2020, 10:55
Після складу зброї у Києві викрили ще й майстерню з виготовлення боєприпасів
Фото прокуратури

Столичні правоохоронці викрили майстерню з виготовлення зброї у Шевченківському районі Києва.

Джерело: прокуратура Києва у Facebook 

Дослівно: "Викрито групу осіб, які зберігали, виготовляли та збували боєприпаси у великих розмірах (ч. 1 ст. 263 КК України)".

Деталі: Правоохоронці отримали інформацію, що на території Шевченківського району 4 осіб зберігають боєприпаси та вогнепальну зброю, а також мають спеціально обладнану майстерню для переробки зброї для продажу. 

 
Фото ОГПУ

Зловмисники купували комплектуючі пристрої для виготовлення набоїв та боєприпасів до вогнепальної зброї, а в подальшому продавали їх через різноманітні канали.

Під час низки обшуків вилучили близько 60 картонних коробок з упаковками набоїв до гладкоствольної зброї, 57 мішків та 8 коробок із пиж-контейнером, 15 ящиків із гільзами для мисливської зброї, понад 6,5 тис мисливських набоїв, пластикові ємності зі свинцем та порохом.

А також упаковки із сипучими речовинами, схожими на метальну вибухову речовину, близько 130 пляшок, наповнених металевим дробом та металевими шарами, 12 пулелейок, 9 станків та інші речові докази.

Вилучене направили на експертизу.

Двох осіб затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Що було раніше: Служба безпеки виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук.

Українська правда

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Теми: Київзброяполіція
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