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После склада оружия в Киеве разоблачили еще и мастерскую по изготовлению боеприпасов

Пятница, 27 ноября 2020, 10:55
После склада оружия в Киеве разоблачили еще и мастерскую по изготовлению боеприпасов
Фото прокуратуры

Столичные правоохранители разоблачили мастерскую по изготовлению оружия в Шевченковском районе Киева.

Источник: прокуратура Киева в Facebook 

Дословно: "Разоблачили группу лиц, которые сохраняли, изготавливали и сбывали боеприпасы в больших размерах (ч. 1 ст. 263 УК Украины)".

Детали: Правоохранители получили информацию, что на территории Шевченковского района 4 человек сохраняют боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переработки оружия для продажи. 

 
Фото ОГПУ

Злоумышленники покупали комплектующие устройства для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию, а в дальнейшем продавали их через различные каналы.

Во время ряда обысков изъяли около 60 картонных коробок с упаковками патронов к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пиж-контейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тысяч охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом.

А также упаковки с сыпучими веществами, похожими на метательное взрывчатое вещество, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими шариками, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.

Изъятое направили на экспертизу.

Двух человек задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Что было раньше: Служба безопасности обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Украинская правда
Темы: Киеворужиеполиция
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