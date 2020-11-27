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Росія масово вакцинує свою армію від коронавірусу

П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:34
Росія масово вакцинує свою армію від коронавірусу

Понад 400 тисяч військовослужбовців в Росії будуть щеплені від коронавірусу російською вакциною.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Пряма мова Шойгу: "Відповідно до доручення президента, почалася вакцинація особового складу збройних сил проти нової коронавирусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тисяч військовослужбовців".

Деталі: Шойгу заявив, що зараз в армії РФ щеплено більше 2,5 тисячі військовослужбовців, а до кінця року число вакцинованих зросте до 80 тисяч людей.

Передісторія:

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, що в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяарміякоронавірус
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