Росія масово вакцинує свою армію від коронавірусу
П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:34
Понад 400 тисяч військовослужбовців в Росії будуть щеплені від коронавірусу російською вакциною.
Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує міністра оборони РФ Сергія Шойгу
Пряма мова Шойгу: "Відповідно до доручення президента, почалася вакцинація особового складу збройних сил проти нової коронавирусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тисяч військовослужбовців".
Деталі: Шойгу заявив, що зараз в армії РФ щеплено більше 2,5 тисячі військовослужбовців, а до кінця року число вакцинованих зросте до 80 тисяч людей.
Передісторія:
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, що в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.