Росія масово вакцинує свою армію від коронавірусу

Понад 400 тисяч військовослужбовців в Росії будуть щеплені від коронавірусу російською вакциною.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке цитує міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Пряма мова Шойгу: "Відповідно до доручення президента, почалася вакцинація особового складу збройних сил проти нової коронавирусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тисяч військовослужбовців".

Деталі: Шойгу заявив, що зараз в армії РФ щеплено більше 2,5 тисячі військовослужбовців, а до кінця року число вакцинованих зросте до 80 тисяч людей.

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