Россия массово вакцинирует свою армию от коронавируса

Более 400 тысяч военнослужащих в России будут привиты от коронавируса российской вакциной.

Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу

Прямая речь Шойгу: "В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих".

Детали: Шойгу заявил, что сейчас в армии РФ привито более 2,5 тысячи военнослужащих, а к концу года число вакцинированных возрастет до 80 тысяч человек.

Предыстория: