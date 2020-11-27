Россия массово вакцинирует свою армию от коронавируса
Пятница, 27 ноября 2020, 12:34
Более 400 тысяч военнослужащих в России будут привиты от коронавируса российской вакциной.
Источник: Российское агентство ТАСС, которое цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу
Прямая речь Шойгу: "В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих".
Детали: Шойгу заявил, что сейчас в армии РФ привито более 2,5 тысячи военнослужащих, а к концу года число вакцинированных возрастет до 80 тысяч человек.
Предыстория:
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.