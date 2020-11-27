Секретар РНБО: Проблеми з киснем у країні немає

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що в Україні немає проблем з киснем, який життєво важливий в лікуванні при важких формах захворювання коронавірусом.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Фокусу"

Пряма мова: "Проблеми з киснем у країні немає. У нас є майже два десятка сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають. Так, виникають нестандартні ситуації - бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище".

Деталі: Данілов вчергове наголосив на важливості дотримання українцями заходів безпеки: звести до мінімуму кількість контактів, користуватися всіма засобами захисту. Щодо умов, при яких в Україні буде введено тотальний карантин, секретар РНБО зазначив: "все залежить від поведінки громадян".

Система моніторингу "СОТА", яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці вперед спрогнозувати ситуацію по всій країні і в окремих регіонах.

За словами Данілова, є оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з COVID-19. Про другий він не став говорити. Водночас зазначив, що за умови дотримання рекомендацій в середині грудня можна вийти на позитивну динаміку. Всі повинні розуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, але і за тих, хто поруч.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував інформацію про смерть хворого на COVID-19 у Білій Церкві, який віддав свій кисень сину.

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