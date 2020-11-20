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Степанов: Історія про смерть батька, який пожертвував кисень сину, – неправда

П'ятниця, 20 листопада 2020, 11:33
Степанов: Історія про смерть батька, який пожертвував кисень сину, – неправда
Фото 112.ua

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що інформація, поширена раніше у ЗМІ про смерть хворого на COVID-19 у Білій Церкві, який віддав свій кисень сину й помер, не відповідає дійсності. Волонтерка, яка першою поширила цю історію, також визнала, що не перевірила інформацію.

Джерело: Степанов на брифінгу 20 листопада, Дана Ярова у Facebook

Пряма мова Степанова: "Декілька днів тому було повідомлення однієї з волонтерів у соціальних мережах, що нібито у 3-й міській лікарні Білої Церкви знаходилися батько та син, хворі на COVID-19, і батько у зв’язку з тим, що немає кисню, віддав кисень сину, а сам помер.

Ми перевірили – навіть не було такого випадку, щоб батько і син знаходилися в лікарні, й батько помер, починаючи з 1 листопада".

Деталі: Степанов визнав, що у медичній сфері є проблеми, але зазначив, що така історія, як описана у соцмережі і ЗМІ, наразі неможлива.

Він закликав засоби масової інформації "не сіяти паніку і не публікувати неперевірену інформацію".

Сама волонтерка Дана Ярова також визнала, що не перевіряла інформацію, яку опублікувала – мовляв, вона просто повірила жінці, яка їй повідомила нібито про смерть її чоловіка після того, як він пожертвував свій кисень сину.   

Що було раніше: 17 листопада волонтерка Дана Ярова повідомила у Facebook, що у Білій Церкві помер хворий батько, який пожертвував свої 15 хв кисню для сина. Цю інформацію передрукували низка ЗМІ.

Українська правда

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Теми: СтепановМОЗкоронавірус
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