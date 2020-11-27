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Секретарь СНБО: Проблемы с кислородом в стране нет

Пятница, 27 ноября 2020, 12:03
Секретарь СНБО: Проблемы с кислородом в стране нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что в Украине нет проблем с кислородом, который жизненно важен в лечении при тяжелых формах заболевания коронавирусом.

Источник: Данилов в интервью "Фокусу"

Прямая речь: "Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации — бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление".

Детали: Данилов в очередной раз подчеркнул важность соблюдения украинцами мер безопасности: свести к минимуму количество контактов, пользоваться всеми средствами защиты. Относительно условий при которых в Украине будет введен тотальный карантин, секретарь СНБО отметил: "все зависит от поведения граждан".

Система мониторинга "СОТА", которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам.

По словам Данилова, есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором он не стал говорить. В то же время отметил, что при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можно выйти на позитивную динамику. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом.

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о смерти в Белой Церкви больного COVID-19, который отдал свой кислород сыну.

Знать больше: Как дышится Украине при COVID-19: какова реальная ситуация с кислородом в больницах, и что не так с закупкой концентраторов

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Темы: коронавирускарантинСНБО
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