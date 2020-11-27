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В Україні з’явився перший глава облради від "слуг"

П'ятниця, 27 листопада 2020, 15:20

Головою Житомирської обласної ради став представник партії "Слуга народу" Володимир Федоренко.

Джерело: повідомлення Житомирської облради

Дослівно: "Під час засідання першої сесії Житомирської обласної ради VIIІ скликання шляхом таємного голосування головою обласної ради було обрано Володимира Федоренка, члена партії "Слуга народу", за якого віддали свої голоси 53 депутата (з 64 – ред.)".

Деталі: До обрання головою облради Федоренко був першим заступником голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка.

За результатами місцевих виборів 25 жовтня президентська партія "Слуга народу" набрала найбільше мандатів депутатів облрад у чотирьох областях: Дніпропетровській (30 зі 120), Житомирській (11 з 64), Сумській (16 з 64), Чернівецькій (12 з 64).

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Передісторія: 

  • ЦВК 18 листопада публікувала список партій, що взяли найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії. "Слуга народу", "Батьківщина" і "ОПЗЖ" стали партіями, що отримали найбільше мандатів.  

Українська правда
Теми: місцева владаСлуга народу


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