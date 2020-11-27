Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине появился первый глава облсовета от "слуг"

Пятница, 27 ноября 2020, 15:20

Председателем Житомирского областного совета стал представитель партии "Слуга народа" Владимир Федоренко.

Источник: сообщение Житомирского облсовета

Дословно: "Во время заседания первой сессии Житомирского областного совета VIIИ созыва путем тайного голосования председателем областного совета был избран Владимир Федоренко, члена партии "Слуга народа", за которого отдали свои голоса 53 депутата (из 64 - ред.)".

Детали: До избрания председателем облсовета Федоренко был первым заместителем председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

По результатам местных выборов 25 октября президентская партия "Слуга народа" набрала больше всего мандатов депутатов облсоветов в четырех областях: Днепропетровской (30 из 120), Житомирской (11 из 64), Сумской (16 из 64), Черновицкой (12 из 64).

Читайте также: Президент (без) регионов. Как Зеленский хочет удержать влияние на страну

Украинская правда
Темы: местная властьСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоЗеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть

Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Данилов анонсировал решение СНБО по Донбассу

Будет ли полный локдаун, будем знать через неделю – ОП

Еще один резкий скачок: количество случаев COVID за сутки превысило 16 тысяч

Все новости...
местная власть
За кресло мэра Черновцов поборются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и "Самопомиччю"
"У мэров нет президентских амбиций": в ОП рассказали о "мостах" с регионами
Мэром Полтавы в третий раз будет Мамай
Последние новости
17:04
COVID-19: Украина будет пристально следить за норками
16:50
УЗ с 1 декабря возобновляет продажу чая и кофе в поездах
16:44
Кабмин выделил более 125 млн грн на лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью
16:37
Зеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Південне", который умер от коронавируса
16:30
обновленоЗеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации
16:08
Верховный суд признал "Астра Банк" неплатежеспособным
16:07
Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть
16:00
Канадская Vermilion Energy отказалась от участия в совместных проектах с "Нафтогазом"
15:48
В Кабмине ожидают 7,5 миллиарда поступлений от лицензий по игорному бизнесу
15:35
Более 10% малых и средних предприятий могут уйти с рынка из-за пандемии – ПРООН
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!