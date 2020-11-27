В Украине появился первый глава облсовета от "слуг"

Председателем Житомирского областного совета стал представитель партии "Слуга народа" Владимир Федоренко.

Источник: сообщение Житомирского облсовета

Дословно: "Во время заседания первой сессии Житомирского областного совета VIIИ созыва путем тайного голосования председателем областного совета был избран Владимир Федоренко, члена партии "Слуга народа", за которого отдали свои голоса 53 депутата (из 64 - ред.)".

Детали: До избрания председателем облсовета Федоренко был первым заместителем председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

По результатам местных выборов 25 октября президентская партия "Слуга народа" набрала больше всего мандатов депутатов облсоветов в четырех областях: Днепропетровской (30 из 120), Житомирской (11 из 64), Сумской (16 из 64), Черновицкой (12 из 64).

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