"Я поховаю всіх вас": Філатов після виборів пригрозив Коломойському і своїм кривдникам

Переобраний міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що на місцевих виборах у нього не було іншого опонента, крім олігарха Ігоря Коломойського і обіцяв "поховати" політично і репутаційно своїх кривдників.

Джерело: Facebook-сторінка Філатова

Пряма мова: "Прізвище будь-якого кандидата проти мене в другому турі було тільки одне.

І це прізвище - Коломойський. Ворог держави і абсолютно аморальна людина.

Саме таким був його план. Затягнути мене будь-яким способом до другого туру і там спробувати знищити".

Деталі: За словами Філатова, його опонент "цинічно вкрав" у нього перемогу в першому турі.

У п'ятницю Філатов склав присягу мера Дніпра.

Суперником Філатова у другому турі виборів був був лідер місцевої політсили "Сила громад" Загід Краснов (13,15% голосів у першому турі).

Краснова Філатов називає "безпринципною людиною", яка встигла побувати в усіх можливих партіях: від "Нашої України" з "Батьківщиною" до "Українського вибору" з "Оппоблоком".

Він також повідомив, що банда Коломойського прозвала його "Борею - могильником" і тероризувала команду Філатова, порушивши понад 300 кримінальних справ і організувавши 125 обшуків.

Філатов обіцяв "поховати політично і репутаційно" всіх своїх кривдників:

"Страшного" Коломойського,

кримінального авторитета на прізвисько "Нарік",

безпринципних медіакілерів з телеканалу "Г+Г",

плем'я влащенок і гордонів, які усміхаються тобі при зустрічі в обличчя і тут же ллють бруд за спиною,

безсовісних "правоохоронців" і мерзенних прокурорів,

містечкових "активістів" і "антикорупціонерів",

"народних" депутатів, особливо колишнього торговця меблями (ймовірно, йдеться про Максима Бужанського)".

Довідка: Опонент Філатова Загід Краснов (13,15% голосів у першому турі) родом з Дагестану, в Україну приїхав у 90-х роках на навчання. За словами співрозмовників УП у дніпровських політичних колах, у 90-ті його пов’язували з кришуванням металобрухтового бізнесу.

Краснов – доларовий мільйонер. В офіційних активах кандидата та його сім’ї – бізнес у сфері нерухомості, виробництва електроенергії, готельній сфері, акції "Дніпропетровського стрілочного заводу" та "Запорізького заводу залізобетонних шпал".

За Леоніда Кучми Краснов працював у комітеті боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові. На виборах 2004 року очолив і фінансував дніпропетровський штаб Віктора Ющенка. У 2005 році Краснов пішов на місцеві вибори на чолі політсили Павла Лазаренка "Громада".

У міськраді партія Краснова-Лазаренка створила коаліцію з "Партією регіонів".

Під час Революції Гідності політик знову швидко зорієнтувався і фінансово підтримував Євромайдан.

Нині Краснов – депутат міськради від місцевої партії "Громадська сила".

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