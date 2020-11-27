Филатов заявил, что боролся на выборах лишь с Коломойским и обещает "похоронить" обидчиков
Переизбранный городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что на местных выборах у него не было другого оппонентка, кроме олигарха Игоря Коломойского и обещал "похоронить" политически и репутационно своих обидчиков.
Источник: Facebook-страница Филатова
Прямая речь: "Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна.
И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный̆ человек.
Именно таков был его план. Затянуть меня любым способом во второй тур и там попытаться уничтожить".
Детали: По словам Филатова, его оппонент "цинично украл" у него победу в первом туре.
В пятницу Филатов принял присягу.
Соперником Филатова во втором туре был был лидер местной политсилы "Сила общин" Загид Краснов (13,15% голосов в первом туре).
Краснова Филатов называет "беспринципным человеком", который успел побывать во всех возможных партиях: от "Нашей Украины" с "Батькивщиной" до "Украинского выбора" с "Оппоблоком".
Он также сообщил, что банда Коломойского прозвала его "Борей - могильщиком" и терроризировала его команду, возбудив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков.
Филатов обещал "похоронить политически и репутационно" всех своих обидчиков:
- "страшного" Коломойского,
- криминального авторитета по кличке "Нарик",
- беспринципных медиакиллеров с телеканала "Г+Г",
- племя влащенок и гордонов, улыбающихся тебе при встрече в лицо и тут же льющих грязь за спиной,
- бессовестных "правоохранителей" и мерзких прокуроров,
- местечковых "активистов" и "антикоррупционеров",
- "народных" депутатов, особенно бывшего торговца мебелью".
Справка: Соперник Филатова Загид Краснов родом из Дагестана, в Украину приехал в 90-х годах на обучение. По словам собеседников УП в днепровских политических кругах, в 90-е его связывали с крышеванием металлоломного бизнеса.
Краснов – долларовый миллионер. В официальных активах кандидата и его семьи – бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".
При Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте. На выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада".
В горсовете партия Краснова-Лазаренко создала коалицию с "Партией регионов".
Во время Революции Достоинства политик снова быстро сориентировался и финансово поддерживал Евромайдан.
Сейчас Краснов – депутат горсовета от местной партии "Гражданская сила".
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Предыстория:
- Второй здесь выборов в Днепре состоялся 22 ноября.
- По результатам голосования, Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента более чем в четыре раза.