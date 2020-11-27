Переизбранный городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что на местных выборах у него не было другого оппонентка, кроме олигарха Игоря Коломойского и обещал "похоронить" политически и репутационно своих обидчиков.

Источник: Facebook-страница Филатова

Прямая речь: "Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна.

И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный̆ человек.

Именно таков был его план. Затянуть меня любым способом во второй тур и там попытаться уничтожить".

Детали: По словам Филатова, его оппонент "цинично украл" у него победу в первом туре.

В пятницу Филатов принял присягу.

Соперником Филатова во втором туре был был лидер местной политсилы "Сила общин" Загид Краснов (13,15% голосов в первом туре).

Краснова Филатов называет "беспринципным человеком", который успел побывать во всех возможных партиях: от "Нашей Украины" с "Батькивщиной" до "Украинского выбора" с "Оппоблоком".

Он также сообщил, что банда Коломойского прозвала его "Борей - могильщиком" и терроризировала его команду, возбудив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков.

Филатов обещал "похоронить политически и репутационно" всех своих обидчиков:

"страшного" Коломойского,

криминального авторитета по кличке "Нарик",

беспринципных медиакиллеров с телеканала "Г+Г",

племя влащенок и гордонов, улыбающихся тебе при встрече в лицо и тут же льющих грязь за спиной,

бессовестных "правоохранителей" и мерзких прокуроров,

местечковых "активистов" и "антикоррупционеров",

"народных" депутатов, особенно бывшего торговца мебелью".

Справка: Соперник Филатова Загид Краснов родом из Дагестана, в Украину приехал в 90-х годах на обучение. По словам собеседников УП в днепровских политических кругах, в 90-е его связывали с крышеванием металлоломного бизнеса.

Краснов – долларовый миллионер. В официальных активах кандидата и его семьи – бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".

При Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте. На выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада".

В горсовете партия Краснова-Лазаренко создала коалицию с "Партией регионов".

Во время Революции Достоинства политик снова быстро сориентировался и финансово поддерживал Евромайдан.

Сейчас Краснов – депутат горсовета от местной партии "Гражданская сила".

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