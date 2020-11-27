Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Филатов заявил, что боролся на выборах лишь с Коломойским и обещает "похоронить" обидчиков

Пятница, 27 ноября 2020, 15:25

Переизбранный городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что на местных выборах у него не было другого оппонентка, кроме олигарха Игоря Коломойского и обещал "похоронить" политически и репутационно своих обидчиков.

Источник: Facebook-страница Филатова

Прямая речь: "Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна.

И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный̆ человек.

Именно таков был его план. Затянуть меня любым способом во второй тур и там попытаться уничтожить".

Детали: По словам Филатова, его оппонент "цинично украл" у него победу в первом туре.

В пятницу Филатов принял присягу.

Соперником Филатова во втором туре был был лидер местной политсилы "Сила общин" Загид Краснов (13,15% голосов в первом туре).

Краснова Филатов называет "беспринципным человеком", который успел побывать во всех возможных партиях: от "Нашей Украины" с "Батькивщиной" до "Украинского выбора" с "Оппоблоком".

Он также сообщил, что банда Коломойского прозвала его "Борей - могильщиком" и терроризировала его команду, возбудив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков.

Филатов обещал "похоронить политически и репутационно" всех своих обидчиков:

  • "страшного" Коломойского,
  • криминального авторитета по кличке "Нарик",
  • беспринципных медиакиллеров с телеканала "Г+Г",
  • племя влащенок и гордонов, улыбающихся тебе при встрече в лицо и тут же льющих грязь за спиной,
  • бессовестных "правоохранителей" и мерзких прокуроров,
  • местечковых "активистов" и "антикоррупционеров",
  • "народных" депутатов, особенно бывшего торговца мебелью".

Справка: Соперник Филатова Загид Краснов родом из Дагестана, в Украину приехал в 90-х годах на обучение. По словам собеседников УП в днепровских политических кругах, в 90-е его связывали с крышеванием металлоломного бизнеса.

Краснов – долларовый миллионер. В официальных активах кандидата и его семьи – бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".

При Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте. На выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада".

В горсовете партия Краснова-Лазаренко создала коалицию с "Партией регионов".

Во время Революции Достоинства политик снова быстро сориентировался и финансово поддерживал Евромайдан.

Сейчас Краснов – депутат горсовета от местной партии "Гражданская сила".

Читайте также: Филатов против Краснова. Как Днепр готовится ко второму туру выборов

Предыстория:

  • Второй здесь выборов в Днепре состоялся 22 ноября.
  • По результатам голосования, Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента более чем в четыре раза.

Украинская правда
Темы: ФилатовДнепрКоломойскийвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

Данилов анонсировал решение СНБО по Донбассу

Будет ли полный локдаун, будем знать через неделю – ОП

Еще один резкий скачок: количество случаев COVID за сутки превысило 16 тысяч

Трамп согласился покинуть Белый дом 

фото, видеоВласти тайно встречаются с бизнесменами несмотря на обещания Зеленского – "Схемы"

Все новости...
Филатов
Филатов победил на выборах мэра Днепра
Филатов против Краснова. Как Днепр готовится ко второму туру выборов
Днепр останется без карантина выходного дня: некому выполнять решение
Последние новости
15:25
Филатов заявил, что боролся на выборах лишь с Коломойским и обещает "похоронить" обидчиков
15:20
В Украине появился первый глава облсовета от "слуг"
15:18
Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет президентом
14:52
Дело торговой марки "СБЕРБАНК": Верховный суд подтвердил победу Ощадбанка
14:51
Кличко считает, что при полном локдауне общественный транспорт должен работать
14:49
В Раде готовят 3 законопроекта для выхода из конституционного кризиса
14:46
Украинцы получили больше всего видов на жительство в ЕС четвертый год подряд
14:45
Бюджет-2021: что изменилось ко второму чтению в Раде
14:45
видео"Батькивщина" привела в Киевский облсовет "ковидного" депутата – "За майбутнє"
14:45
Супрун ответила Степанову на обвинения в коллапсе медсистемы
Все новости...