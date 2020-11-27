Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Я похороню всех вас": Филатов после выборов пригрозил Коломойскому и своим обидчикам

Пятница, 27 ноября 2020, 14:25
Я похороню всех вас: Филатов после выборов пригрозил Коломойскому и своим обидчикам

Переизбранный городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что на местных выборах у него не было другого оппонента, кроме олигарха Игоря Коломойского и обещал "похоронить" политически и репутационно своих обидчиков.

Источник: Facebook-страница Филатова

Прямая речь: "Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна.

И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный̆ человек.

Именно таков был его план. Затянуть меня любым способом во второй тур и там попытаться уничтожить".

Детали: По словам Филатова, его оппонент "цинично украл" у него победу в первом туре.

В пятницу Филатов принял присягу мэра Днепра.

Соперником Филатова во втором туре был был лидер местной политсилы "Сила общин" Загид Краснов (13,15% голосов в первом туре).

Краснова Филатов называет "беспринципным человеком", который успел побывать во всех возможных партиях: от "Нашей Украины" с "Батькивщиной" до "Украинского выбора" с "Оппоблоком".

Он также сообщил, что банда Коломойского прозвала его "Борей - могильщиком" и терроризировала его команду, возбудив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков.

Филатов обещал "похоронить политически и репутационно" всех своих обидчиков:

  • "страшного" Коломойского,
  • криминального авторитета по кличке "Нарик",
  • беспринципных медиакиллеров с телеканала "Г+Г",
  • племя влащенок и гордонов, улыбающихся тебе при встрече в лицо и тут же льющих грязь за спиной,
  • бессовестных "правоохранителей" и мерзких прокуроров,
  • местечковых "активистов" и "антикоррупционеров",
  • "народных" депутатов, особенно бывшего торговца мебелью (вероятно, речь идет о Максиме Бужанском)".

Справка: Соперник Филатова Загид Краснов родом из Дагестана, в Украину приехал в 90-х годах на обучение. По словам собеседников УП в днепровских политических кругах, в 90-е его связывали с крышеванием металлоломного бизнеса.

Краснов – долларовый миллионер. В официальных активах кандидата и его семьи – бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".

При Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте. На выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада".

В горсовете партия Краснова-Лазаренко создала коалицию с "Партией регионов".

Во время Революции Достоинства политик снова быстро сориентировался и финансово поддерживал Евромайдан.

Сейчас Краснов – депутат горсовета от местной партии "Гражданская сила".

Читайте также: Филатов против Краснова. Как Днепр готовится ко второму туру выборов

Предыстория:

  • Второй здесь выборов в Днепре состоялся 22 ноября.
  • По результатам голосования, Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента более чем в четыре раза.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФилатовДнепрКоломойскийвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Филатов
В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр
Отстранение Атрошенко – это избирательность и несправедливость – Филатов
Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: