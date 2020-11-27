Лукашенко розповів, як Україна начебто вимагала "душити Білорусь"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має дані від спецслужб, які свідчать, що Україна хотіла "швидше душити Білорусь".
Джерело: Білоруське агентство "Белта", яке цитує Лукашенка
Деталі: Лукашенко розповів, що отримав від своїх спецслужб витяги, в яких описується ставлення західних політиків до подій в Білорусі після початку масових акцій протесту.
За його словами у зведеннях КДБ були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою: "Ми втрачаємо наші можливості, не роблячи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв".
Він сказав, що незважаючи на братські відносини між білоруським і українським народами, під Києвом все одно з'явився "центр інформаційного впливу на Білорусь".
Пряма мова Лукашенка: "Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братськи ставилися. Але який цинізм: запізнюємося, треба швидше душити Білорусь".
Передісторія:
- Раніше Лукашенко заявляв, що наразі "проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу" і американські спецслужби засіли в Києві і "качають планету".
- Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях протесту по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого - відмовляється скласти повноваження.