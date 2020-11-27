Лукашенко рассказал, как Украина якобы требовала "душить Беларусь"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть данные от спецслужб, свидетельствующие, что Украина хотела "скорее душить Беларусь".

Источник: Белорусское агентство "Белта", которое цитирует Лукашенко, Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы

Детали: Лукашенко рассказал, что получил от своих спецслужб выдержки, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси после начала массовых акций протеста.

По его словам, в сводках КГБ были даны о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой: "Мы теряем наши возможности, не делая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

Он сказал, что несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился "центр информационного воздействия на Беларусь".

Комментируя эту новость, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возразил, что между ним и немецким коллегой Гайко Маасом была подобная беседа.

Прямая речь Лукашенко: "Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь".

Прямая речь Кулебы: "Никаких таких слов в наших разговорах с Гайко Маасом не звучит. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно".

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