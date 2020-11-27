Окупанти п’ять разів порушили "тишу" за добу
П'ятниця, 27 листопада 2020, 17:23
Упродовж доби 27 листопада у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано п’ять фактів порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації та її найманцями.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
У районі Опитного ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Окрім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.
Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.
Українська правда