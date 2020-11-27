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Окупанти п’ять разів порушили "тишу" за добу

П'ятниця, 27 листопада 2020, 17:23

Упродовж доби 27 листопада у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано п’ять фактів порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації та її найманцями.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі Опитного ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Окрім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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