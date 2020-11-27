Оккупанты пять раз нарушили "тишину" за сутки
Пятница, 27 ноября 2020, 16:23
В течение суток 27 ноября во полосах ответственности наших бригад зафиксировано пять фактов нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками.
Источник: штаб ООС
Детали: В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В районе Опытного враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды провоцировал украинских защитников с подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.
Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.
Украинская правда