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Оккупанты пять раз нарушили "тишину" за сутки

Пятница, 27 ноября 2020, 17:23

В течение суток 27 ноября во полосах ответственности наших бригад зафиксировано пять фактов нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками.

Источник: штаб ООС

Детали: В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе Опытного враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды провоцировал украинских защитников с подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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