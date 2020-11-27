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Зеленський призначив очільників Харківщини та Одещини

П'ятниця, 27 листопада 2020, 17:36
Зеленський призначив очільників Харківщини та Одещини

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Також Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук. 

Президент вручив їм службові посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді.

Пресслужба Зеленського уточнює, що Гриневецький був народним депутатом України VI та VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року.

Варто зазначити, що Гриневецький, призначений ще Кучмою одеським губернатором, брав участь у скандальному сепаратистському "сіверодонецькому з’їзді" у  2004 році й вимагав інавгурувати Януковича. 

16 січня 2014 року Гриневецький голосував за так звані "диктаторські закони". Він не балотувався на парламентських виборах 2014 і 2020 років. На місцевих виборах 2020 року Гриневецький балотувався від партії одеського міського голови Генадія Труханова "Довіряй ділам" і став депутатом обласної ради.

 

Тимчук до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. А у 2010-2014 роках – заступником Харківського міського голови Геннадія Кернеса

 

Нагадаємо: 5 листопада  Зеленський звільнив голову Одеської облдержадміністрації.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийХарківська областьОдеська область
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