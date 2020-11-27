Зеленский назначил руководителей Харьковщины и Одесской области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Также Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тимчук.

Президент вручил им служебные удостоверения и пожелал успехов в работе на посту.

Пресс-служба Зеленского уточняет, что Гриневецкий был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года.

Стоит отметить, что Гриневецкий, назначенный еще Кучмой одесским губернатором, участвовал в скандальном сепаратистском "Северодонецком съезде" в 2004 году и требовал инавгурации Януковича.

16 января 2014 Гриневецкий голосовал за так называемые "диктаторские законы". Он не баллотировался на парламентских выборах 2014 и 2020 годов. На местных выборах 2020 Гриневецкий баллотировался от партии одесского городского головы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и стал депутатом областного совета.

Тимчук до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. А в 2010-2014 годах - заместителем Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Напомним: 5 ноября Зеленский уволил председателя Одесской облгосадминистрации.

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