Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский назначил руководителей Харьковщины и Одесской области

Пятница, 27 ноября 2020, 18:36

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Также Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тимчук.

Президент вручил им служебные удостоверения и пожелал успехов в работе на посту.

Пресс-служба Зеленского уточняет, что Гриневецкий был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года.

Стоит отметить, что Гриневецкий, назначенный еще Кучмой одесским губернатором, участвовал в скандальном сепаратистском "Северодонецком съезде" в 2004 году и требовал инавгурации Януковича.

16 января 2014 Гриневецкий голосовал за так называемые "диктаторские законы". Он не баллотировался на парламентских выборах 2014 и 2020 годов. На местных выборах 2020 Гриневецкий баллотировался от партии одесского городского головы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и стал депутатом областного совета.

 

Тимчук до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. А в 2010-2014 годах - заместителем Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

 

Напомним: 5 ноября Зеленский уволил председателя Одесской облгосадминистрации.

Читайте также: Президент (без) регионов. Как Зеленский хочет удержать влияние на страну

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХарьковская областьОдесская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗеленский назначил руководителей Харьковщины и Одесской области

обновленоЗеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть

Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Данилов анонсировал решение СНБО по Донбассу

Будет ли полный локдаун, будем знать через неделю – ОП

Все новости...
Зеленский
Зеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Південне", который умер от коронавируса
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации
Бюджет-2021: Несмотря на обещания, повышение расходов на Офис Зеленского оставили – нардеп
Последние новости
19:56
Трамп: Байден зайдет в Белый дом, только если докажет подлинность голосов
19:40
В поездах будут продавать чай и кофе впервые за полгода
19:22
Половину населения в ЕС и США провакцинируют до апреля-мая 2021 года – прогноз
19:01
В Италии 827 умерших в сутки, но темпы госпитализаций замедлились
18:55
Вблизи Тегерана в перестрелке убили "отца" ядерной программы Ирана
18:42
НБУ третью неделю подряд не проводит интервенций на межбанке
18:36
фотоЗеленский назначил руководителей Харьковщины и Одесской области
18:16
Закрытие межбанка: гривня ослабла
18:14
Минцифры предлагает хакерам взломать "Дию": обещает заплатить миллион
17:49
Экс-сотрудница банка "Хрещатик" могла украсть 10 миллионов
Все новости...