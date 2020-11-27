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Вблизи Тегерана в перестрелке убили "отца" ядерной программы Ирана

Пятница, 27 ноября 2020, 17:55
Вблизи Тегерана в перестрелке убили отца ядерной программы Ирана

Ведущего ученого-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде-Махавади убили в пятницу вблизи Тегерана.

Источник: CNN со ссылкой на государственные Тегерана, TimesofІsrael

Детали: Фахризаде возглавлял исследовательский центр новых технологий и его считали одним из вдохновителей ядерной программы Ирана.

В правительстве Ирана рассказали, что "вооруженные террористические элементы" напали на машину, в которой был Фахризаде. Во время вооруженного столкновения между его охранниками и нападавшими он получил серьезные ранения, после чего его доставили в больницу.

От полученных ранений он скончался в больнице.

Иранские информационные агентства заявляют, что "террористы взорвали автомобиль, прежде чем стрелять в машину Фахризаде".

МИД Израиля заявил, что за этим убийством стоит Израиль.

Предыстория:

  • 3 января 2020 во время воздушного обстрела Соединенными Штатами автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа были убиты командующего иранских сил "Кудс" Кассема Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса.
  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 8 мая 2019 иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
  • 5 января 2020 Иран заявил, что больше не будет придерживаться одного из положений ядерной сделки 2015 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иранядерное оружие
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