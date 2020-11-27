Вблизи Тегерана в перестрелке убили "отца" ядерной программы Ирана

Ведущего ученого-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде-Махавади убили в пятницу вблизи Тегерана.

Источник: CNN со ссылкой на государственные Тегерана, TimesofІsrael

Детали: Фахризаде возглавлял исследовательский центр новых технологий и его считали одним из вдохновителей ядерной программы Ирана.

В правительстве Ирана рассказали, что "вооруженные террористические элементы" напали на машину, в которой был Фахризаде. Во время вооруженного столкновения между его охранниками и нападавшими он получил серьезные ранения, после чего его доставили в больницу.

От полученных ранений он скончался в больнице.

Иранские информационные агентства заявляют, что "террористы взорвали автомобиль, прежде чем стрелять в машину Фахризаде".

МИД Израиля заявил, что за этим убийством стоит Израиль.

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