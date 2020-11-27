У потягах продаватимуть чай та каву вперше за пів року
П'ятниця, 27 листопада 2020, 18:40
З 1 грудня 2020 року "Укрзалізниця" поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах. Таке рішення ухвалили через численні звернення та побажання пасажирів.
Джерело: пресслужба УЗ
Деталі: Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді – гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.
Повернуть у продаж печиво, вафлі та снеки.
Нагадаємо: У травні повідомлялося, що в потягах провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби.
Українська правда