У потягах продаватимуть чай та каву вперше за пів року

З 1 грудня 2020 року "Укрзалізниця" поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах. Таке рішення ухвалили через численні звернення та побажання пасажирів.

Джерело: пресслужба УЗ

Деталі: Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді – гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.

Повернуть у продаж печиво, вафлі та снеки.

Нагадаємо: У травні повідомлялося, що в потягах провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби.