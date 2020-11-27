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В поездах будут продавать чай и кофе впервые за полгода

Пятница, 27 ноября 2020, 18:40
В поездах будут продавать чай и кофе впервые за полгода

С 1 декабря 2020 года "Укрзализныця" возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение приняли из-за многочисленных обращений и пожелания пассажиров.

Источник: пресс-служба УЗ

Детали: Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл. Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн.

Вернут в продажу печенье, вафли и снеки.

Напомним: В мае сообщалось, что в поездах проводники не будут предлагать напитки и кондитерские изделия.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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