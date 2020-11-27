В поездах будут продавать чай и кофе впервые за полгода
Пятница, 27 ноября 2020, 19:40
С 1 декабря 2020 года "Укрзализныця" возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение приняли из-за многочисленных обращений и пожелания пассажиров.
Источник: пресс-служба УЗ
Детали: Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл. Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн.
Вернут в продажу печенье, вафли и снеки.
Напомним: В мае сообщалось, что в поездах проводники не будут предлагать напитки и кондитерские изделия.
Украинская правда