Довыборы в Раду на 87 округе назначили на конец марта

В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Зиновия Андрийовича избранного в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области.

Источник: отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК

Детали: Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в этом округе на воскресенье, 28 марта 2021 года.

В ЦИК отметили, что избирательный процесс этих промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021.

Напомним: Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.