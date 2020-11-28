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Україна 9-та в світі за швидкістю поширення коронавірусу

Субота, 28 листопада 2020, 01:26
Україна 9-та в світі за швидкістю поширення коронавірусу
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

За числом підтверджених випадків коронавірусу 26 листопада Україна посідає 9 місце серед інших країн світу. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Польща та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 9-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 62 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 42 мільйона пацієнтів. Вже померло 1 448 928 пацієнтів з COVID-19.

Що передувало: За добу 26 листопада в Україні зафіксували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували також рекордну кількість хворих – 2 069 осіб, померли 192 пацієнти, одужали 8 843 особи.

Знати більше: Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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