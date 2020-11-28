Украина 9-я в мире по скорости распространения коронавируса

По числу подтвержденных случаев коронавируса 26 ноября Украина занимает 9 место среди других стран мира.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 62 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 42 миллиона пациентов. Уже умерло 1 448 928 пациентов с COVID-19.

Что предшествовало: За сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали также рекордное количество больных – 2 069 человек, умерли 192 пациентов, выздоровели 8 843 человека.

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