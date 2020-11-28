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В Європі за день діагностували понад 200 тисяч заражень COVID-19

Субота, 28 листопада 2020, 05:01

27 листопада в країнах Європи за добу COVID-19 діагностували у понад 200 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В світі за добу виявили 613 134 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 224 094 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні 26 листопада діагностували рекордні 16 218  заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Польща та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 9-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 62 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 42 мільйона пацієнтів. Вже померло 1 448 942 пацієнтів з COVID-19.

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Теми: коронавірус


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