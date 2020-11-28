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В Европе за день диагностировали более 200 тысяч заражений COVID-19

Суббота, 28 ноября 2020, 05:01

27 ноября в странах Европы за сутки COVID-19 диагностировали у более 200 000 человек.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В мире за сутки обнаружили 613 134 случаев заражения коронавируса, в частности, 224 094 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине 26 ноября диагностировали рекордные 16 218 заражений.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

Что предшествовало: За сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали также рекордное количество больных – 2 069 человек, умерли 192 пациентов, выздоровели 8 843 человека.

Знать больше: Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Темы: коронавирус


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