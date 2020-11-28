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На заводі "Силур" в ОРДО страйкують робітники – ЗМІ

Субота, 28 листопада 2020, 10:40
На заводі Силур в ОРДО страйкують робітники – ЗМІ
"Новости Донбасса"

На сталеканатному заводі "Силур" у підконтрольному угрупуванню "ДНР" Харцизьку 25 листопада стався стихійний страйк.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на повідомлення засновника незаконного збройного формування "Восток" Олександра Ходаковського в соцмережах

Деталі: За словами Ходаковського, "людей дістало ставлення нових власників, а останньою краплею стало те, що з і так небагатої зарплати виплатили тільки двадцять відсотків".

За його словами, проблеми у заводу почалися після передачі підприємства "від держави в приватні руки".

Він зазначив, що в Росії розміщена фірма-прокладка, на якій осідає прибуток, а на територію ОРДО заводиться тільки мінімум грошей.

 

Ходаковський додав, що керівництво так званої "ДНР" не втручалося і не придушувало протест за допомогою силовиків, "надавши найманому працівнику з'ясовувати стосунки з наймачем самостійно".

Що передувало: На початку серпня минулого року так звана "ДНР" передала завод "Силур" в управління приватній компанії ТОВ "Ростекспоснаб 8". При цьому в російському Ростові-на-Дону є компанія з майже аналогічною назвою – ТОВ "Ростекспоснаб". На той момент їй був лише рік.

Минулого тижня глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін провів нараду з керівниками промислових підприємств, стенограма якого опублікована на його сайті. Тоді в.о. директора "Силура" Дмитро Чуприна сказав Пушиліну, що основна проблема – це висока вартість сировини, що закуповується в Росії.

Український власник харцизького "Силура" втратив контроль над підприємством у кінці 2016 року.

Теми: ОРДЛОпромисловістьРосія
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