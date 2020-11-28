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На заводе "Силур" в ОРДО бастуют рабочие – СМИ

Суббота, 28 ноября 2020, 11:40
"Новости Донбасса"

На сталеканатном заводе "Силур" в подконтрольном группировке "ДНР" Харцызке 25 ноября произошла стихийная забастовка.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение основателя незаконного вооруженного формирования "Восток" Александра Ходаковского в соцсетях

Детали: По словам Ходаковского, "людей достало отношение новых собственников, а последней каплей стало то, что из и так небогатой зарплаты выплатили только двадцать процентов".

По его словам, проблемы у завода начались после передачи предприятия "от государства в частные руки".

Он отметил, что в России размещена фирма-прокладка, на которой оседает прибыль, а на территорию ОРДО заводится только минимум денег.

 

Ходаковский добавил, что руководство так называемой "ДНР" не вмешивалось и не подавляло протест с помощью силовиков, "предоставив наемному работнику выяснять отношения с нанимателем самостоятельно".

Что предшествовало: В начале августа прошлого года так называемая "ДНР" передала завод "Силур" в управление частной компании ООО "Ростэкспоснаб 8". При этом в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием — ООО "Ростэкспоснаб". На тот момент ей был всего год.

На прошлой неделе глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин провел совещание с руководителями промышленных предприятий, стенограмма которого опубликована на его сайте. Тогда и.о. директор "Силура" Дмитрий Чуприна сказал Пушилину, что основная проблема — это высокая стоимость сырья, которое закупается в России.

Украинский собственник харцызского "Силура" потерял контроль над предприятием в конце 2016 года.

Темы: ОРДЛОпромышленностьРосcия


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