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У Харкові на ринку "Барабашово" згорів 21 павільйон

Субота, 28 листопада 2020, 13:11
У Харкові на ринку Барабашово згорів 21 павільйон
фото ДСНС

На території харківського ринку "Барабашово" внаслідок пожежі знищено 21 павільйон.

Джерело: ДСНС, поліція Харківської області

 
Всі фото ДСНС

Деталі: 28 листопада о 02:39 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ "Барабашово" у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної.

Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів, які вночі були зачинені.

На момент прибуття пожежників вогонь вирував на площі 1000 кв.м. Всього для гасіння пожежі було задіяно близько 100 чоловік особового складу.

 

Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, розташованих на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 21.

 

Пожежу локалізували о 04:17, а о 12:50 вогнеборці остаточно ліквідували окремі осередки горіння.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Разом з тим, поліція Харківської області повідомила, що за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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Українська правда

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Теми: ХарківпожежаторгівляДСНС
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